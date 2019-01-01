"Этого никогда не будет": в Киеве жестко ответили на заявления Кремля

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российские наблюдатели не могут присутствовать на президентских выборах в Украине, которые состоятся 31 марта. Все заявления Кремля о том, что они имеют право отправить своих представителей являются дерзкими, ведь Россия – страна-агрессор, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать официальных наблюдателей от Российской Федерации на следующие выборы. Это наша политическая позиция. Это свидетельство того, что Россия является государством-агрессором и официально допустить российских наблюдателей в Украину невозможно", – подчеркнул Климкин.

Стоит отметить, что Киев уже направил официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснил, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.

"Относительно того, что заявляет Россия, относительно своих прав – она может заявлять все что угодно. Но по определению российских наблюдателей на этих выборах здесь быть не может. В истории ОБСЕ есть соответствующие прецеденты", — говорит украинский дипломат.

Наблюдателей на выборы могут официально зарегистрировать только МИД и ЦИК. В Министерстве иностранных дел уже свою четкую позицию выразили.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что Россия активно пытается оказывать информационную атаку на Украину через экраны телевизоров.