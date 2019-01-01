Похоронили заживо: как на самом деле умер Александр Македонский

Олександр Македонський (фото — flickr.com)

Ученые из Новой Зеландии озвучили новую версию смерти Александра Македонского. По их мнению, причиной смерти легендарного полководца могло стать аутоиммунное неврологическое заболевание, передает ONLINE.UA со ссылкой на Phys.org.

"Доктор Кэтрин Холл из медицинского университета Данидина предположила, что причиной смерти знаменитого полководца мог стать синдром Гийена-Барре — аутоиммунное неврологическое заболевание.По свидетельствам очевидцев смерти Македонского, его тело не имело никаких признаков разложения в течение шести дней после того, как он умер", — сказано в сообщении.

Холл предполагает, что современники Македонского приняли за смерть паралич, поскольку из-за болезни нарушилась терморегуляция организма, а дыхание стало неуловимым.

Александр Македонский — девятнадцатый царь Македонии, сын царя Филиппа II Македонского и Олимпиады, царя Эпира. Был воспитанником Аристотеля. Гениальный полководец, выдающийся администратор и политик. Основатель великой державы, охватывавшей Македонию, Грецию, завоеванную Персидскую империю и Египет. Его походы положительно повлияли на развитие античной науки (особенно географии) и культуры (эллинизм). После его смерти созданную империю поделили между собой его военачальники — диадохи.