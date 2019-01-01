Серый цвет в интерьере: модные оттенки и сочетания

Фото: Andrey Sokruta workshop

Серый цвет прост только на первый взгляд – у него весьма своеобразный характер, а оттенков в разы больше, чем в названии той самой нашумевшей книги. Дизайнер Андрей Сокрута, основатель студии Andrey Sokruta workshop, рассказал, какие оттенки серого нынче в моде, как и с чем их комбинировать и почему серый цвет стал таким популярным, сообщить ONLINE.UA.

Почти каждый цвет в нашей культуре несет смысловую нагрузку. Белый – очищение и обновление, красный – страсть и агрессия, зеленый – спокойствие или одобрение… С черного дизайнерам удалось стряхнуть пыль мистицизма и траура – теперь очередь за серым. В любой метафорической конструкции само слово «серый» означает тоску, скуку, безликость – пора сломать этот архетип во имя красоты и разнообразия.

Фото: Andrey Sokruta workshop

Беж и евроремонт

Возникшее в 90-е годы понятие «евроремонт» породило свои тренды, большая часть которых сегодня высмеивается даже людьми, не имеющими прямого отношения к дизайну. Один из таких трендов – тотальный беж. Минимальное эстетическое чутье и «первобытные» в русскоязычном сегменте интерьерные журналы подсказывали, что базовый цвет в интерьере должен быть светлым (ибо темный визуально уменьшит и без того небольшую «хрущевку»), теплым и нейтральным.

Безусловно, такой консерватизм лучше, чем попытки создать эпатажный дизайн, не имея соответствующих навыков, но результатом такой тенденции стала жгучая неприязнь современных дизайнеров к бежевому. При том, что сам цвет ни в чем не виноват и все еще красив.

Фото: Andrey Sokruta workshop

Сегодня разнообразие отделочных материалов и доступность информации сделали свое дело – люди увидели, что и серый может быть теплым. Возможно, в недалеком будущем и этот цвет запустит эпидемию, но пока он позволяет реализовывать свежие и нетривиальные идеи.

Самые модные и красивые оттенки серого

При слове «серый» каждый из нас представляет свой оттенок – цвет асфальта, бетона, пасмурного неба или британского котенка. Вся суть различий – в «примесях». Если условно базовый серый образуется при смешивании черного и белого, то более интересные оттенки можно получить, добавив в эту смесь немного цветных пигментов — зеленого, желтого, синего и т.д. Топовые дизайнеры сегодня много экспериментируют с цветом бетона, графитовым оттенком, «пеплом розы», жемчужно-серым, серебристым, сизым.

Фото: Andrey Sokruta workshop

С чем комбинировать серый в интерьере?

Серый цвет практически универсален. Серые стены отлично сочетаются с паркетной доской или мозаичной плиткой на полу, с любыми деревянными и металлическими элементами. Если вы выбрали сложный оттенок, базовый цвет можно дополнить яркими деталями, «родственными» фону. Например, дымчато-серый с примесью сиреневого будет хорошо сочетаться с фиолетовыми и лиловыми акцентными элементами.

Фото: Andrey Sokruta workshop

Если вы выбрали холодный, строгий оттенок серого, уделите особое внимание освещению. Каким бы суровым и аскетичным вы ни считали свой характер, всем нам иногда нужен уют в привычном понимании этого слова, а правильно подобранный свет мигом заставит серую гамму смягчиться и потеплеть.