Тимошенко остается лидером президентской гонки, - соцопрос

Тимошенко остается лидером президентской гонки, - соцопрос

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Фото: iap.org.ua

О том, что Юлия Тимошенко опережает всех своих конкурентов почти вдвое, свидетельствуют данные проведенного в середине января социологического исследования, результаты которого обнародовал сегодня директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Телеканал новостей «24».

По его словам, Тимошенко уверенно держит первое место. Так, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за лидера "Батькивщины" проголосовали бы 20,2% (среди тех, кто определился и примет участие в выборах).

Далее идет Владимир Зеленский – 12,6%. Третье место делят между собой Юрий Бойко и Петр Порошенко – по 11,9%.

Опрос проводила аналитическая группа "Социопрогноз" по заказу Института анализа и прогнозирования с 17 по 26 января 2019 года. Участие в опросе приняли 2004 респондентов (от 18 лет и старше) в 24 областях Украины и г. Киеве. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Источник: Телеканал новин «24» Теги: исследование, социологический опрос, социология
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