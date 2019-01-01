"Надо договариваться с Украиной": российский эксперт высмеял планы оккупантов в Крыму

"Надо договариваться с Украиной": российский эксперт высмеял планы оккупантов в Крыму

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Фото: twitter.com

Не имеет смысла проводить реконструкцию Северо-Крымского канала без подачи воды с материковой части Украины. Об этом сообщил российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Крым.Реалии".

"Никакого смысла нет. Расход канала — 300 кубометров в секунду, очень велик. Он примерно на 80% обеспечивал водой Крымский полуостров... Я предложил: ребята, надо договариваться с Украиной. Без воды канала вы не будете... ", — сказал Медовар, комментируя планы оккупационной власти Крыма провести реконструкцию Северо-Крымского канала.

Стоит отметить, что когда канал существует длительное время, происходит стационарное насыщение. То есть он уже не питает окружающую среду, а сам принимает воду.

"Уже четыре года канал не функционирует, он сухой, все потекло вниз и для того чтобы сейчас опять все насыщать, мы потеряем на фильтрацию еще много воды", — добавил эксперт.

По данным издания, в Крыму намерены провести реконструкцию Северо-Крымского канала для улучшения водоснабжения Армянска и обеспечения технической водой предприятия "Крымский титан" и "Крымский содовый завод". По мнению авторов проекта, введение в эксплуатацию новых объектов Северо-Крымского канала также "улучшит водоснабжение населенных пунктов Красноперекопского, Джанкойского и Нижнегорского районов.
Источник: Радіо. Крим. Реалії Теги: вода, Крым, оккупанты, Северо-Крымский канал
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