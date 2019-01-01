Это было просто смешно: в США высмеяли новейшую крылатую ракету Путина

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Демонстрация российской крылатой ракеты 9М729, которую устроило Минобороны РФ несколько дней назад, является имитацией и пропагандой, которая выглядит смешно.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Она считает, что показ новейшей крылатой ракеты Путина в статистике не доказывает, что дальность ее полета соответствует указанной в договоре.

"Это риторика, это пропаганда, не основанная на фактах. Мы постоянно видим и слышим это. Мы наблюдали это 23 января на имитации показа ракетной системы, и у людей, которые присутствовали при этом, не было возможности задавать вопросы. Это было просто смешно", — заявила Томпсон.

Она подтвердила, что 2 февраля США приостанавливают с Россией действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на полгода. По словам представительницы Госдепа США, на протяжении этих шести месяецв Россия сможет вернуться к исполнению ДРСМД, если захочет.

Следует напомнить, что в НАТО еще в конце прошлого года выдвинули официальные обвинения России в нарушении ракетного договора. Тогда там завляли, что крылатая ракета 9М729, которую в России продемонстрировали несколько дней назад, нарушает ДРСМД и представляет серьезную угрозу для евроатлантической безопасности.

При этом при показе путинской крылатой ракеты в Минобороны РФ заявили, что дальность ее полета составляет 480 км, заверив, что заливаемое количество топлива не позволяет ей лететь на большую дистанцию, а дозаправить ракету в войсках невозможно. Но в США в письменной форме уведомили Москву, что главным условием сохранения договора служит уничтожение ракет 9М729 и пусковых установок.

"Россия ничего не сможет сделать, продемонстрировать, чтобы опровергнуть тот факт, что уже испытывала ракету 9М729 на дальность более 500 км и тем самым нарушила положения ДРСМД", — уточняли представители американского посольства.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в НАТО пригрозили России ответом, если там продолжат нарушать Договор о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия.