Вакарчук рассказал, поддержит ли кого-то из кандидатов в президенты

Святослав Вакарчук (фото — instagram.com)

Солист группы "Океан Эльзы" певец Святослав Вакарчук отрицает любую возможность даже начинать разговор о поддержке кого-то из кандидатов в президенты. Об этом певец рассказал в эфире ток-шоу "Игра в классику" с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK, передает ONLINE.UA.

"Я исключаю сам факт того, что через какие-то политическое "лакомство", через личные амбиции или дивиденды, я мог бы даже начинать разговор о поддержке или нет (кого-то из кандидатов в президенты — ред). Это не вопрос собственных интересов, не вопрос, что будет с тобой, кому ты поможешь. На кону гораздо больше – судьба государства", – отметил певец.

Также украинский артист предостерег журналистов, политиков и избирателей от легких схем и простых решений. Мол, выборы президента – это очень серьезное и ответственное дело.

"Кстати, по моему мнению, выборы парламента нужно рассматривать в комплексе. Я не думаю, что выборы президента сегодня в Украине нельзя рассматривать отдельно от выборов парламента. Ты же не можешь на шахматной доске расставить отдельно черные квадраты, а отдельно белые. Представьте, что одни – это следствие президентских выборов, а другие – парламентских", – отметил Вакарчук.

Певец подчеркнул, что сегодня важно дать возможность избирателю сделать осознанный выбор, а потом его защитить.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее кандидат в президенты, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый заявил, что уважает решение певца Святослава Вакарчука, который сообщил, что не будет принимать участия в президентских выборах и напомнил, что его предложение об объединении на парламентских выборах до сих пор актуально.