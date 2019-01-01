На днепровском коксохиме прогремел мощный взрыв - первые фото

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29 января в г. Каменское на территории ЗАО "Днепровский коксохимический завод" произошел взрыв, 5 человек получили травмы. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что инцидент произошел в 3:30 в трехэтажном здании смолоперегонного цеха. Взорвалась газовоздушная смесь, после чего загорелся битум.

"В больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы 5 человек", — говорится в сообщении.

В 4:07 пожар на площади 200 кв. м. потушили.

"Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается", — подытожили в ГСЧС.

Стоит добавить, что 5 января в центре Мариуполя произошло трагическое событие — в квартире жилого дома, расположенного на проспекте Строителей, прогремел взрыв, в результате чего погибли два человека. Причиной трагедии стал взрыв гранаты в квартире, расположенной на третьем этаже жилого дома. Очевидцы пишут, что взрыв был слышен и в других районах города, а один из потерпевших перед смертью якобы звал из окна на помощь.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что жители Магнитогорска не до конца верят в то, что многоэтажка на проспекте Карла Маркса рухнула в результате взрыва бытового газа, прогремевшего 31 декабря. Они подозревают, что причиной трагедии стал терракт, о котором молчат силовики и власти РФ.