"Сделаем все возможное": власти Чехии дали обещание Украине

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Чехия сделает все возможное для восстановления работы Комиссии Украина-НАТО. С данным заявлением выступил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, передает ONLINE.UA со ссылкой на правительственный портал.

По словам дипломата, отсутствие таких заседаний на уровне министров и глав государств и правительств посылает неправильные сигналы как для Украины, так и для России. Министр также призвал Украину к активному проведению реформ.

"Для того, чтобы не терять заданный темп, Украина должна продолжать активно идти путем намеченных реформ", — сказал дипломат.

Напомним, что Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии НАТО-Украина из-за несогласия с украинским образовательным законом. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в конце прошлого года подтвердил, что Будапешт будет продолжать свои действия, "пока Украина не прекратит систематические нарушения прав венгерской общины".