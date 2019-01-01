Как бы не сгинул следом за Плотницким: в "ЛНР" внезапно исчез главарь Пасечник

Леонід Пасічник (фото з відкритих джерел)

В самопровозглашенной "ЛНР" вновь внезапно исчез главарь Леонид Пасечник. Есть информация, что он уехал в Россию, гдле ему якобы провели операцию на сердце.

Об этом в соцсети написал блогер с ником "ЛНР(Колывано-Бджолария)", который не исключает, что внезапное исчезновения Пасечника из общественной жизни может стать первым шагом к его отставке, сообщает ONLINE.UA.

В комментариях пишут, что действительно Пасечник давно не появлялся на публике, а на массовых мероприятиях поздравления зачитываются от его имени, при этом "указы ЛНР" о новых назначениях продолжают подписываться. Блогер считает, что Кремль вскоре может Пасечника "списать по болезни".

"Мышиная возня", "Все это неспроста. Как бы не сгинул вслед за Плотницким", — пишут в соцсетях местные жители "ЛНР".

Напомним, Пасечник возглавил "ЛНР" в конце 2017 года после внезапной отставки бывшего главаря Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ вместе со всей своей свитой. На фейковых выборах в ОРДЛО, которые Кремль устроил в ноябре 2018 года, он снова "победил".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главарь незаконной вооруженной группировки "ДНР" Денис Пушилин выступил с новым циничным заявлением. На этот раз он утверждает, что сейчас "Русь переживает период нового объединения", которое якобы началось с оккупированного Крыма.