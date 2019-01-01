"Я сам накажу Россию": известный политик вступился за Украину

Андерс Самуельсен (фото — flickr.com)

Глава МИД Дании Андерс Самуельсен призвал Евросоюз ввести санкции против России из-за противостояния в Черном море и незаконное удержание украинских моряков. Кроме того, он добавил, что готов сам взять ситуацию в свои руки и наказать РФ, если международное сообщество его не услышит.

Об этом говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте МИД Дании накануне визита дипломата в Украину, передает ONLINE.UA.

Указано, что в ходе визита министр будет настаивать на усиленной реакции ЕС в ответ на обстрел и захват Россией украинских судов и моряков возле Керченского пролива.

"Я думаю, что ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России. Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС", — заявил Самуельсен.

Уже 31 января Андерс Самуельсен встретится со своими коллегами из ЕС на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Бухаресте, где будет обсужден украинский вопрос.

Кроме того, Украина официально включена в повестку дня предстоящей встречи министров иностранных дел ЕС 18 февраля по инициативе Дании. Здесь глава МИД Дании поднимет вопрос о введении санкций, если РФ не освободит украинских моряков.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Азовском море.