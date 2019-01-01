В США объяснили, почему в Украине возможен "польский сценарий"

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Представительница США в Украине Мари Йованович в Украинской академии лидерства заявила, что в Украине возможен "польский сценарий" в случае введения всесторонних экономических реформ и утверждению верховенства права, передает ONLINE.UA.

"В 1992 году Украина имела более высокий валовой внутренний продукт на душу населения, чем Польша, но сегодня в реальном выражении он у поляков в три раза больше, чем у украинцев. Главное отличие заключается в том, что Польша осуществила всесторонние экономические реформы и успешно воплощает в жизнь свои законы и правила. Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Украина, я убеждена, что польский сценарий возможен и здесь – и если результатом этих выборов будет ускорение реформ, реальное улучшение наступит раньше, а не позже", — добавила посол.

Американская дипломатка отметила, что со своими природными ресурсами и человеческим ресурсом экономика Украины "должна процветать и на своем пути догонять остальную Европу".

"Старая олигархическая система все еще цепляется за жизнь, а коррупция – это ее жизненная поддержка. Тогда как горстка олигархов обогащается, много украинских семей вынуждены выживать. Совершенно понятно, что страны, которые серьезно осуществляют реформы, могут достигать такого экономического подъема, который улучшает повседневную жизнь всех граждан. Экономические реформы, поддержанные Соединенными Штатами и такими организациями, как Всемирный банк и Международный валютный фонд, способствовали резкому снижению бедности во всем мире", — добавила она.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе официального визита в Украину назвала три главные реформы, которые, по ее мнению, помогут стабилизировать и улучшить ситуацию в стране.