Лукашенко всерьез боится сценария поглощения: политолог о присоединении Беларуси к России

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский глава Александр Лукашенко всерьез боится сценария поглощения Беларуси Россией, поэтому начал идти на контакт с Западом, к которому в случае военного вторжения РФ обратится за помощью. Но военный сценарий в Беларуси со стороны России маловероятен, так как она станет сильным ударом по позициям Путина.

Такое мнение выразил российский политолог Дмитрий Орешкин, комментируя возможное объединение Беларуси и России, передает ONLINE.UA со ссылкой на Главред.

"Формально это возможно: новое государство, новый президент, новая конституция и так далее. Но Путин не делает того, чего от него ждут. Он хочет остаться в истории как собиратель земель русских. Но пока у него получается очень скромненько", — считает Орешкин.

Он подчеркивает, что Лукашенко "всеми конечностями держится за власть" и понимает реальную угрозу со стороны России. Поэтому белорусский глава начал широко улыбаться Западу и избавляться от имиджа "последнего диктатора Европы", который передал Путину.

"Лукашенко всерьез боится сценария поглощения, так что если начнутся силовые движения со стороны Москвы, он немедленно побежит к Западу. И Запад будет вынужден ему помочь, потому что ему совершенно неинтересно иметь под Минском ракетные комплексы. Поэтому Путин не рискнет на серьезную военную операцию", — подчеркнул Орешкин, добавив, что Лукашенко действительно боится, что Россия поглотит Беларусь.

Следует отметить, что ранее экс-депутат Госдумы РФ, российский оппозиционный политик Константин Боровой заявил, что сейчас стоит вопрос не о Беларуси и России, а о взаимоотношениях Кремля и Лукашенко. Если Москва включит механизмы принуждения, то "бацька" просто не удержится у власти.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Лукашенко выразил свою позицию по вопросу интеграции с Россией, тема которой бурно обсуждается уже второй месяц. Он косвенно намекнул, что Беларусь не согласится на присоединение к РФ.