Украина резко сократила импорт газа

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В 2018 году импорт газа сократился по сравнению с 2017 годом на 24,8% — с 14,1 миллиарда кубических метров до 10,6 миллиарда кубометров, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Указано, что поставки осуществлялись исключительно с европейского газового рынка.

"Импорт сократили обе ключевые категории импортеров: "Нафтогаз" — с 8,7 до 7 млрд куб. м (-19,5%) и частные компании — с 5,4 до 3,6 млрд куб. м (-33,3 %)", — сказано в сообщении.

В целом в 2018 году газ в Украину импортировали 65 компаний (в 2017 году — 67 компаний)."Нафтогаз" закупал природный газ в 2018 году в 18 европейских компаний-поставщиков (в 2017 году — у 13 компаний).

"Ни одна из этих компаний не поставляла более 30% объема импортируемого "Нафтогазом" газа. "Нафтогаз" уже четвертый год не закупает газ у "Газпрома", который отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража по объемам и условиям поставки", — отмечают в НАК.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подводя итоги трехсторонней встречи Украина-ЕС-РФ по газовым вопросам в Брюсселе, заявил, что российская сторона затягивает время в трехсторонних переговорах по транзиту газа через территорию Украины, потому что ожидает изменение политической ситуации в нашей стране после президентских выборов, которые пройдут в марте.