Новый мирный план по Донбассу: у Путина отреагировали на предложения ОБСЕ

Новый мирный план по Донбассу: у Путина отреагировали на предложения ОБСЕ

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Фото: facebook.com

В МИД РФ отвергли новый мирный план по Донбассу, в рамках которого предложено ввести на оккупированные Россией территории Украины совместную миссию ООН и ОБСЕ. У Путина считают, что эти предложения противоречат Минским соглашениям, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

В российском дипведомстве подчеркнули, что новый мирный план по Донбассу является личной идеей спецпредставителя ОБСЕ по Украине Мартина Сайдика, которую не поддержали в "ЛНР" и "ДНР". Там уточнили, что мирном плане Сайдика речь идет о прежней концепции, предполагающей установление международного контроля над оккупированным Донбассом, введение туда миротворцев и полицейских, взятие под контроль украинско-российской границы, создание военно-гражданской администрации и отстранение самопровозглашенных "властей".

Следует добавить, что в так называемой "ЛНР" уже отреагировали на мирный план Сайдика по Донбассу. Там назвали его предложения "безответственными" и усложняющими переговорный процесс. Боевики добавили, что единственным инструментом для переговоров представителей республик Донбасса с Киевом являются Минские соглашения, которые оккупанты ежедневно нарушают.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в ОБСЕ заявили, что существует новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности. Его уже представили на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоялось в конце 2018 года в Милане.

Источник: ONLINE.UA Теги: мирный план, ОБСЕ, Донбасс, агрессия России против Украины, МИД РФ, Мартин Сайдик
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