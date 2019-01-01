Неожиданно: Дуа Липа повторила сексуальный образ Тины Кароль

Неожиданно: Дуа Липа повторила сексуальный образ Тины Кароль

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Дуа Ліпа (фото — flickr.com)

Всемирно известная певица Дуа Липа похвасталась перед фанатами в сети стройной фигурой в соблазнительном латексном платье. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

Британка выбрала популярное платье от японского бренда Atsuko Kudo черного цвета, которое соблазнительно подчеркнуло декольте знаменитости.Свой образ певица дополнила массивным колье и серьгами в ушах. Также ярким акцентом в образе стал насыщенный макияж со стрелками.

Стоит отметить, что латексное платье становится все более популярным среди представителей шоу-бизнеса. Так, его одевала не только звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Ким, но и украинская певица Тина Кароль.

"Какая крошка; невероятно красиво; такую фигуру грех не показывать; самая красивая певица; ты просто бомба; тоже хочу себе такое платье; хит этого вечера: невероятная красавица; это слишком сексуально", — пишут фанаты в комментариях к фото.

Неожиданно: Дуа Липа повторила сексуальный образ Тины Кароль (1)

Неожиданно: Дуа Липа повторила сексуальный образ Тины Кароль (2)

Как сообщал ONLINE.UA, популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон в 49 лет не устает удивлять своих фанатов роскошной фигурой и соблазнительными образами. Некоторые поклонники убеждены, что эта звезда будет оставаться молодой и красивой еще ближайшие 20 лет.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дуа Липа, образ, латекс
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