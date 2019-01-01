Посол США рассказала, кого Вашингтон поддержит на выборах в Украине

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США поддержат на выборах президента Украины того кандидата, который будет соответствовать трем приоритетам, важным для украинцев — это окончание конфликта на Донбассе, экономическое благосостояние и честная власть.

О том, кого Вашингтон поддержит на выборах в Украине, заявила посол США в Украине Мари Йованович, выступая перед студентами и преподавателями Украинской академии лидерства, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Голос Америки.

Йованович подчеркнула, что власти США в первую очередь поддерживают украинский народ, а не президентов. Она напомнила, что на протяжении пяти лет, начиная с 2014 года, США активно поддерживают украинцев, выделив более 2,8 млрд долларов помощи на борьбу с российским агрессором.

Единственным способом решения конфликта на Донбассе, по словам Йованович, являются Минские соглашения, которые Россия, к сожалению, не выполняет.

"Однако, поскольку Россия не придерживается Минских соглашений, США и Европа сохраняют и усиливают санкции против России. Мы заставляем Кремль платить высокую цену за агрессию. Поэтому отбросить Минские соглашения означало бы отбросить нашу возможность ввести значительные экономические санкции", — пояснила она.

Говоря о втором приоритете для кандидата президента Украины, Йованович отметила экономическое благосостояние страны, которые имеет богатейшие ресурсы и могла бы процветать, если бы не "старая олигархическая система". Поэтому США будут поддерживать того кандидата в президенты Украины, который сможет ускорить реформы, благодаря которым произойдет экономический бум и улучшится благосостояние украинцев.

Третьим приоритетом для украинцев Йованович назвала власть, которая чтит закон и демократические свободы. Она выразила надежду, что в Украине пройдут честные и свободные выборы, без запугивания кандидатов, "титушек" и приобретения голосов избирателей за деньги.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 29 января в Международном выставочном центре в Киеве состоится выдвижение в президенты Петра Порошенко.