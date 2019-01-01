Как вас обманывает фитнес-браслет - интересное исследование

Ученые из университета Абериствиту уверяют, что фитнес-трекеры могут показывать ложную информацию о количестве сожженных пользователем калорий при ходьбе или беге, передает ONLINE.UA со ссылкой на BBC Украина.
Как сообщают исследователи, все фитнес-трекеры, которые стоят от 25 до 100 долларов, давали неточные данные во время ходьбы и бега. Отмечается, что эти устройства завышают количество сожженных калорий.
Были проведены специальные тесты, во время которых измеряли количество кислорода, которое человек использует на протяжении десяти минут ходьбы и бега на беговой дорожке, прежде чем сравнивать результаты с различными фитнес-трекерами. При этом сравнительном измерении ходьбы трекер завышал данные более чем на 50%.
"Если вы хотите знать точное количество калорий, которое вы сжигаете во время тренировки, то не имеет значения, какое устройство используете, вы должны интерпретировать данные с определенной осторожностью", – заявил один из исследователей.
Как сообщал ONLINE.UA, компания Apple планирует выпустить фитнес-браслет с функцией измерения кровяного давления. По предварительной информации, новейшая разработка сможет подключаться к уже существующим устройствам Apple, следить за показателями артериального давления и передавать данные на другие устройства для анализа.