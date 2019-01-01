Как вас обманывает фитнес-браслет - интересное исследование

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Ученые из университета Абериствиту уверяют, что фитнес-трекеры могут показывать ложную информацию о количестве сожженных пользователем калорий при ходьбе или беге, передает ONLINE.UA со ссылкой на BBC Украина.

Как сообщают исследователи, все фитнес-трекеры, которые стоят от 25 до 100 долларов, давали неточные данные во время ходьбы и бега. Отмечается, что эти устройства завышают количество сожженных калорий.