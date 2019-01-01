Германия готовит серьезный удар по России: озвучены последствия

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Германия решила к 2038 году полностью отказаться от использования угля для производства электроэнергии. Если там закроют все угольные электростанции, то это мощно ударит по России, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Эксперты отмечают, что план Германии отказаться от угля напрямую затрагивает интересы России, которая на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком в Германию не только природного газа и нефти, но и каменного угля. Только за 2018 год Россия поставила в ФРГ почти 13 млн тонн угля, то составляет почти половину всего испортированного угля в Германия. Поэтому российские угольные компании окажутся серьезно пострадают и уже в ближайшее время понесут ощутимые потери, если Германия откажется от угольной энергетики.

Известно, что в Германии, начиная с 2019 года, хотят закрыть ряд угольных электростанций и в ускоренном порядке отказатся от производства электроэнергии на импортном угле. Это говорит о том, что уже в ближайшие десять лет немецкий рынок энергетического каменного угля сократится на две трети, что станет ударом для российских компаний и шахтеров.

Следует отметить, что план по отказу Германии от угля еще не одобрили в парламенте и правительстве. Но он с большой долей вероятности будет утвержден, так как его поддержали 27 из 28 членов комиссии, которая более полугода разрабатывала концепцию того, как Германия, выполняя взятые на себя международные обязательства по защите климата и сокращению выбросов парниковых газов, могла бы прекратить использование угля, не нанося при этом ущерба экономике страны, энергетическим компаниям и конкретным регионам.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель выступила с громким заявлением по российскому газу.