Свитолина наконец объяснила, почему отказалась играть за сборную Украины

Кроме того, Свитолина вспомнила, что обещала выступать в составе национальной сборной еще в прошлом году, во время пресс-конференции в Киеве.

"Это трудное решение, потому что выступать за сборную Украины всегда честь для меня, и еще в прошлом году я запланировала участие в этих матчах. Однако, полученное в Австралии повреждения не позволяет мне пока что приступить к тренировкам и, к сожалению, я не смогу сыграть на том уровне, котором могу. В данной ситуации меньше всего бы я хотела, это подвести нашу команду на корте", – написала Свитолина.