Свитолина наконец объяснила, почему отказалась играть за сборную Украины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объяснила, почему не будет выступать за сборную Украины в ближайшем матче Первой Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Спортсменка опубликовала обращение относительно ситуации с ее снятием с Кубка Федерации, где она должна была играть в составе сборной Украины, передает ONLINE.UA.
"С грустью сообщаю, что после длительных консультаций с врачами, я приняла очень непростое решение пропустить матчи сборной Украины, которые пройдут в Польше", — написала Элина.
Кроме того, Свитолина вспомнила, что обещала выступать в составе национальной сборной еще в прошлом году, во время пресс-конференции в Киеве.
"Это трудное решение, потому что выступать за сборную Украины всегда честь для меня, и еще в прошлом году я запланировала участие в этих матчах. Однако, полученное в Австралии повреждения не позволяет мне пока что приступить к тренировкам и, к сожалению, я не смогу сыграть на том уровне, котором могу. В данной ситуации меньше всего бы я хотела, это подвести нашу команду на корте", – написала Свитолина.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина выбила американку Мэдисон Киз в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии и триумфально пробилась в 1/4 турнира.