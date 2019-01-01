"Я очень недоволен": Лукашенко пожаловался на Украину

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко провел встречу с представителем Украины в Трехстороннем контактной группе относительно Донбасса Евгением Марчуком, на которой пожаловался на падение торговли между странами, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи в том числе затрагивались различные аспекты украинско-белорусских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества. Президент Беларуси подчеркнул, что в этом отношении самым высоким уровнем своего времени был товарооборот в размере 8 млрд долларов.

"Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то $5,5 млрд. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", — сказал президент.

Марчук в свою очередь сообщил, что перед приездом в Минск он встретился с президентом Украины Петром Порошенко, который просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество.

Кроме того, на встрече было отмечено, что в текущем году планируется завершить демаркацию совместной границы.

Как сообщал ONLINE.UA, у Путина прокомментировали слова Лукашенко о разрыве союза Беларуси с Россией. В МИД РФ заявили, что стратегический курс России на укрепление отношений с Беларусью не ставится под сомнение.