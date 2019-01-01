Нужно ввести санкции против Украины: Лавров выступил с новым резонансным заявлением по Азову

Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

ЕС должен наказывать Украину, а не Россию за инцидент в Керченском проливе, в ходе которого российские силовики открыли огонь по украинским кораблям и незаконно захватили в плен 24 украинских моряков.

С очередным резонансным заявлением по Азову выступил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя призывы главы МИД Дании Андерса Самуэльсена к новым санкциям против Москвы, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Там действительно было грубейшее нарушение правил и норм судоходства по Керченскому проливу украинскими военными судами. Поэтому, если имеется в виду наказание их, то я думаю, они это заслужили", — считает Лавров.

Таким образом он в очередной раз озвучил позицию Кремля, который не признает, что открыто напал на корабли ВМС Украины в Азовском море. Российские власти обвиняют их в нарушении территориальных вод РФ, хоть к Украине неоднократно призывали Путина прекратить врать и лицемерить, напоминая , что Керченский пролив является свободным для прохода морских суден согласно Конвенции ООН и Договора между Украиной и Россией по Азовскому морю.

В Украине подчеркивают, что таран пограничным кораблем РФ рейдового буксира "Яны Капу" подпадает под признаки акта агрессии, а именно под пункт резолюции Генассамблеи ООН относительно нападения вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Минобороны Украины уверили, что, несмотря на российскую агрессию в Азовском море, украинские корабли продолжат ходить через Керченский пролив. Если Украина откажется от этого пути, то признает потерю своей территории.