Луценко назвал главные источники коррупции в Украине

Юрій Луценко

В Украине существует три основных источника коррупции – госсектор, таможня и лицензии на добычу полезных ископаемых. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает ONLINE.UA.

«Как по мне, Украина – это большой корабль, трюм которого еще недавно был полностью залит водой. И когда Генеральная прокуратура откачивает воду ручной помпой, это Сизифов труд. Он вечен. Поэтому, наверное, важно, чтобы, кроме нескольких тысяч приговоров за коррупцию, которые у нас уже есть, кроме помпы этой, мы попробовали заделать бреши в нашем судне. Я имею в виду, закрыть главные источники коррупции, которые, независимо от того, сколько арестовали коррупционеров, продолжают генерировать эту самую смертоносную отраву для нашей страны», – подчеркнул он.

Одним из ключевых источников коррупции Луценко считает государственный сектор.

«3600 государственных предприятий, из которых, по статистике, две трети – неприбыльные. Имею в виду, для государства. Но очень прибыльные для тех политиков, которые туда просовывают своих директоров, менеджмент и так далее. И тут ответ найден давным-давно в Польше, Венгрии, Чехии – странах, которые проходили этот процесс. Приватизация. Их надо просто продать. Тем более, что 1100 из этих предприятий вообще не работают. Но это продуцирует огромную волну коррупции! Я бы сказал, что это и есть основа политической коррупции всех: партии власти, партии оппозиции, общественных движений, борцов с коррупцией... Все они там. Поэтому немедленная приватизация (кроме, конечно, стратегически важных предприятий) – это единственный способ перекрыть этот главнейший источник коррупции в нашей стране», – заявил глава ГПУ.

Также среди наиболее проблемных коррупционных направлений Луценко назвал деятельность таможни.

«Ничего нового: воруют! Поэтому ответ очень простой: электроника. Электронные сканеры, специальные процедуры сверки между соседними странами, и 30% доходов, которые сейчас оседают в карманах дельцов, должны поступить в казну государства», – отметил он.

Также, по словам Луценко, серьезной проблемой является порядок выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых.

«Третий источник – лицензии на недра. Янтарь, песок, нефть, газ – все должно продаваться исключительно на аукционах. После Майдана у нас из 772 выданных разрешений только 34 были на аукционе, остальные – под столом. Это источник олигархии. Олигархи будут вечными, если им по дешевке будут передавать лицензии на самое большое богатство страны. Поэтому – открытые аукционы, которые будет видеть вся страна», – подчеркнул он.

В то же время, Луценко отметил, что после Майдана было принято ряд решений, позволивших эффективно бороться с коррупцией по целому ряду секторов экономики.

«Например, огромным источником коррупции всегда был возврат экспортного НДС: откаты доходили до 40%. Сейчас это автоматические деньги, 98% заявок удовлетворяется. Это огромный прорыв! Государственные закупки, которые сейчас проводятся компьютерной системой ProZorro, – также огромный прорыв. Западные эксперты оценивают в 3–4 миллиарда долларов ежегодно поступления только из этих двух закрытых дыр», – подчеркнул он.

Как отметил генеральный прокурор, минимальное наказание за коррупцию должно составлять хотя бы год тюремного заключения.

«Уже год добиваюсь этого от парламента, но пока не могу пробить», – заявил он.

Полную версию интервью генпрокурора Юрия Луценко можно посмотреть на ютуб-канале Дмитрия Гордона.