Харли Квинн возвращается: Марго Робби поразила фанатов ярким фото

Марго Роббі (фото — flickr.com)

Известная голливудская актриса, звезда фильма "Отряд самоубийц" Марго Робби снова сыграет злодейку Харли Квинн в новом фильме "Хищные птицы" (Birds of Prey) по комиксам DC. Первое фото со съемок красотка опубликовала на своей странице в Instagram. За считанные часы оно собрало сотни тысяч лайков и комментариев, передает ONLINE.UA.

На селфи Марго Робби позирует в образе героини комиксов. В фильме "Хищные птицы" расскажут историю о команде дэвушек из суперспособностями, среди которых Харли Квинн, Охотница, Черная Канарейка, Кассандра Кейн и Рене Монтойя. Супергероини будут противостоять злодею по имени Черная маска.

"Скучали по мне?", – написала звезда в подписи к фото.

"Не могу дождаться; думаю, это будет просто шикарный фильм; мы тебя ждали, Харли; Марго, это лучшая твоя роль; женщина моей мечты; опасная и сексуальная; а где Джокер?", — пишут фанаты в комментариях к фотографиям.

Также недавно стало известно, что Робби официально станет исполнительницей главной роли в фильме "Барби" студии Warner Brothers и компании Mattel.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее независимые эксперты из аналитической компании Go Compare назвали имя актрисы, которая чаще всего снимался в провальных фильмах.