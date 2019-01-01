В Японии назвали условие для создания военных баз США на Курилах

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США смогут разместить военные базы на Курилах, если Россия отдаст их Токио, только после согласования с правительством Японии.

Об этом заявил премьер-министр Синдзо Абэ, говоря о о возможности размещения американских военных объектов на Куильских островах, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Kyodo.

"США имеют право размещать свои военные объекты на территории Японии в рамках японско-американского договора о безопасности, однако место размещения таких объектов должно быть согласовано с правительством Японии", — заявил Абэ.

При этом он отказался сообщать, что требует российская сторона в рамках переговоров о заключении мирного договора с Японией и передаче спорных Курильских островов Токио. Он пояснил, что любые комментарии по этому поводу могут оказать негативное влияние на ход переговоров.

Следует добавить, что в России убеждены в том, что если Курильские острова перейдут Японии, то там появятся американские военные базы. Поэтому там добиваются, чтобы японкие власти прописали в мирном договоре, что не допустят размещения военных баз США на Курилах.

В тоже время Москва готовит провокационное размещение боевых ракет на спорных Курилах. В частности, планируется дополнительное размещение ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" якобы в ответ на увеличение американского военного присутствия в регионе, которое в свою очередь происходит из-за роста угрозы со стороны КНДР.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что МИД России вызвало посла Японии Тойохису Кодзуки, чтобы выразить свое недовольство относительно спорных островов, которые Москва называет Южными Курилами, а Токио – оккупированными территориями. В ведомстве уточнили, что причиной вызова посла стали сообщения из Токио о том, что Япония планирует отказаться от компенсаций за Курильские острова.