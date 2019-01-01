Американский шатдаун ударил и по Украине: как так произошло

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Шатдаун, то есть вынужденные каникулы госслужащих США, которые длились с 22 декабря 2018 по 25 января 2019 года, негативно повлиял и на украинский автобизнес. Сотни автомобилей, которые были приобретены на автоаукционах США, застряли в американских портах, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Владелец компании по привозу автомобилей из США Андрей Иванов говорит, что "порты Нью Йорк и Лос Анджелес забиты. Нужно как минимум несколько недель на разгрузку этих локаций. Шатдаун правительства США вызвал прерванную работу таможни, из-за этого сроки очистки экспортных документов увеличились", — сказано в сообщении.

Простой, отказ в приеме несут за собой дополнительные расходы перевозчиков и заказчиков.

Однако, стоит отметить, что отправки через порты Саванна и Чикаго возможны, там нет таких проблем.

Напомним, работа правительства США частично была приостановлена с 22 декабря из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США не удалось согласовать параметры бюджета, в который президент США Дональд Трамп хочет включить средства на сооружение стены на границе с Мексикой.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США могут объявить президенту Дональду Трампу импичмент. Сам президент заявил, что не волнуется — он убежден, что трудно устранить с должности политика, который "не сделал ничего неправильного, и более того, восстанавливает крупнейшую экономику мира".