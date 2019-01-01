"Очень странно": появилась реакция Украины на мирный "план Сайдика" по Донбассу

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Мирный "план Сайдика" по Донбассу является частным предложением, так как не может представитель ОБСЕ делать заявление от трех организаций, включая ООН и Евросоюз, не обсудив его со всеми заинтересованными сторонами.

Таким образом предложения спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика по Донбассу прокомментировал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире украинского телеканала, передает ONLINE.UA.

"Очень странно, когда один человек, даже если он работает в штате ОБСЕ, делает предложение от трех организаций — ОБСЕ, ООН, Евросоюза — одновременно рекомендуя, что этим организациям следует сделать", — заявил глава МинВОТ.

Он подчеркнул, что министерству официально не передавали текст предложения Сайдика, а о содержании его плана известно только из публикаций в СМИ. По мнению Черныша, пока нет реакции со стороны ООН и ЕС, этот план является просто предложением для обсуждения.

В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, комментируя "план Сайдика", заявил, что он приемлем, но к нему есть много вопросов.

"Меня интересует, каким образом предусмотрена демилитаризация незаконных вооруженных формирований? Какие сроки, какие способы вывода иностранных войск с территории Донбасса? Что имеется в виду под процессом амнистии? И таких вопросов очень много", — подчеркнул Тука.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина отвергли "план Сайдика" по Донбассу, заявив, что он полностью перечеркивает Минские соглашения.