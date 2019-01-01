У Порошенко сделали важное заявление о вступлении Украины в НАТО и ЕС

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украина начнет процедуру вступления в Евросоюз и "подпишет" План действий относительно членства в НАТО в 2023 году. Об этом сообщается в видео, которое показали на форуме в Киеве, где Петр Порошенко должен объявить о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок, передает ONLINE.UA.

"2023 год — начало процедуры по вступлению в Европейский Союз и подписание Плана действий относительно членства Украины в НАТО. Так нам диктуют интересы нашего государства", — сообщалось в видеоролике.

Стоит отметить, что План действий относительно членства в НАТО не "подписывается", как это пообещали на форуме, его предоставление одобряется односторонним решением Альянса. Сейчас в Альянсе отказываются вести диалог относительно предоставления Украине ПДЧ, и не существует подтверждений того, что это изменится в 2023 году.

Однако заявку на вступление в Европейский союз государство может подать самостоятельно. По состоянию на сейчас в ЕС не подтверждает своей готовности к рассмотрению такой инициативы со стороны Украины.