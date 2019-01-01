Оператор "Северного потока-2" назвал единственную проблему для завершения проекта

Единственной проблемой для завершения проекта "Северный
Об этом сообщил финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.
"Разрешение Дании пока является единственной проблемой. Надеемся, что к концу этого года мы получим это разрешение", — заявил Коркоран.
Он подчеркнул, что строительство первой нитки российского газопровода "Северный поток — 2" будет завершено в ноябре текущего года, а второй — в декабре.
В конце 2018 года сообщалось, что в рамках "Северного потока — 2" уже уложено около 300 км трубопровода. Он будет проходить в обход Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Свое согласие на строительство "Северного
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