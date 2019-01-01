Оператор "Северного потока-2" назвал единственную проблему для завершения проекта

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Единственной проблемой для завершения проекта "Северный поток-2 " является разрешение Дании, которая пока рассматривает уже вторую заявку на строительство российского газопровода, который позволит поставлять газ из России в Европу в обход Украины.

Об этом сообщил финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Разрешение Дании пока является единственной проблемой. Надеемся, что к концу этого года мы получим это разрешение", — заявил Коркоран.

Он подчеркнул, что строительство первой нитки российского газопровода "Северный поток — 2" будет завершено в ноябре текущего года, а второй — в декабре.

В конце 2018 года сообщалось, что в рамках "Северного потока — 2" уже уложено около 300 км трубопровода. Он будет проходить в обход Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Свое согласие на строительство "Северного потока-2 " не дала только Дания, которая планирует заблокировать или отложить реализацию проекта.

При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер убежден, что начало поставок российского газа по "Северному потоку-2 " начнется с 1 января 2020 года. Против строительства и запуска этого газопровода выступают ряд стран, среди которых США, Польша, Молдова и другие страны Балтии.

В частности, в США угрожают ввести санкции, чтобы заблокировать проект, который считают исключительно политическим. В Вашингтоне убеждены, что Путин будет использовать "Северный поток-2 " как геополитический рычаг давления на Европу, но в Германии видят в газопроводе только экономический проект и завляют, что ответят США, если там не откажутся от попыток остановить строительство газопровода.