Еще в одной стране ЕС обещают упростить трудоустройство украинцам

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Чехия планирует облегчить украинцам процедуру оформления документов для трудоустройства. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тысяч человек ежегодно.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек, передает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

Глава чешского МИД уточнил, что на сегодняшний день в Чехии действует квота на трудоустройство украинцев по "Программе Украина", в рамках которой ежегодно 21 тысяча граждан Украины получают работу в стране. Эту квоту планируется увеличить до 40 тысяч.

Сама "Программа Украина", по словам Петршичека, является уникальной, так как она позволяет украинцам подавать заявки на получение вида на жительство в связи с трудоустройством. Он подчеркнул, что украинцы помогают чехам строить их страну, поэтому на рынке труда существует высокий спрос на квалифицированных работников из Украины.

Петршичек уточнил, что на сегодняшний день в Чехии работает свыше 100 тысяч украинцев, а в чешских высших учебных заведениях учатся еще около 3 тысяс украинских студентов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Германия уже с 2019 года планирует открыть рынок труда для лиц из государств, не являющихся членами ЕС, включая Украину.