Путин пришел не за Крымом и Донбассом: Порошенко заявил о необходимости мира с Россией

Петро Порошенко (фото — twitter.com/poroshenko)

Украине нужен мир с Россией, хоть "холодный", но мир. Украинцы уже устали от войны, на которой безустанно играет российская пропаганда.

Об необходимости мира с Россией заявил президент Украины Петр Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Киеве, передает ONLINE.UA.

В ходе выступления Порошенко сообщил, что решил пойти на второй срок и будет принимать участие в президентских выборах 2019 года. Он подчеркнул, что на этих выборах Украина избирать не просто президента, но и Верховного главнокомандующего, так как российский агрессор не отступает.

Порошенко подчеркнул, что Путин пришел в Украину не за Крымом и не за Донбассом, а чтобы вернуть "беглянку" в "тюрьму народов", как метко назвал Российскую империю еще двести лет назад французский путешественник Астольф де Кюстин.

"Мир — это полное восстановление территориальной целостности Украины и беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем. Даже если этот путь — путь прочь от Москвы. Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса", — подытожил Порошенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что действующий украинский глава Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на второй срок.