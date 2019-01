"К сожалению, он изменился": как Меган Маркл повлияла на принца Гарри

Принц Гаррі та Меган Маркл (фото — instagram.com/meghan_markle)

Известный журналист Данкан Ларкомб, который ранее работал королевским редактором в издании The Sun, а также издал бестселлер, биографическую книгу о принце Гарри (Prince Harry: The Inside Story), рассказал о том, как актриса Меган Маркл повлияла на своего возлюбленного за время их отношений, передает ONLINE.UA со ссылкой на Page Six.

Журналист откровенно рассказал, какие изменения заметил в поведении принца Гарри после того, как он женился на Меган Маркл.

"Раньше было принято, что Гарри и Уильям устраивали для журналистов, которые сопровождали их в турах, закрытый вечер. Это было символическим знаком благодарности за сотрудничество. В рамках предыдущего тура Меган Маркл и принца Гарри Австралией, Новой Зеландией – они не организовали ничего подобного", — говорит Ларкомб.

Кроме того, биограф отметил, что супруги наоборот избегали любого контакта с прессой, что очень недальновидно, как он считает. Также он отметил, что принц Гарри всегда отличался легким характером и был свободным в общении, однако после свадьбы его будто подменили.

"Весь персонал принца Гарри всегда считал его фантастическим человеком, но теперь эти двое для всех – головная боль. Они очень требовательны. Гарри стал более раздражительным и отдалился от своего ближайшего окружения и сотрудников. Он всегда был с ними очень доброжелательным, поэтому такое поведение ему не свойственно. Больше всего людям нравилось в Гарри его открытое сердце, его, в хорошем смысле, приземленность и простота. Он никогда не воспринимал себя слишком серьезно, но теперь и в этом отношении он изменился", – с грустью признался мужчина.

