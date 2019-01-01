Наконец-то: Верховный суд разрешил арестовать акции российских банков

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Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы", передает ONLINE.UA.

Отмечается, что в июле прошлого года 18 юридических лиц и одно физическое лицо попросили Апелляционный суд Киева признать и разрешить исполнение решения Арбитражного суда в Гааге (Нидерланды) от 2 мая 2018 года в деле о взыскании с Российской Федерации компенсации за активы в оккупированном Крыму.

В заявлении утверждалось, что на территории Украины есть имущество должника. Заявитель просил наложить арест на именные акции "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка".Апелляционный суд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска и заявление о признании и разрешение на исполнение решения Арбитражного суда.

Верховный суд рассмотрел жалобу и постановил оставить в силе второе решение Апелляционного суда Киева. В то же время жалоба на постановление об обеспечении иска удовлетворено частично. Окончательное решение будет опубликовано 1 февраля.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия отказывается признать положительное решение гаагского арбитража по иску украинского Ощадбанка о компенсации убытков в 1,3 миллиарда долларов в связи с потерянными в Крыму инвестициями.