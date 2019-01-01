В НАТО решительно пригрозили Кремлю из-за Украины

В НАТО решительно пригрозили Кремлю из-за Украины

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Альянс продолжит оказывать давление на Россию в вопросе восстановления суверенитета Украины и выполнение Минских соглашений. С таким решительным заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт блока.

Указано, что в ходе встречи Столтенберг и Лайчак обсудили ситуацию в Украине.

"Генсек НАТО приветствовал усилия Словакии по уменьшению напряжения, укрепления доверия и содействия диалога настроек, подчеркнув, что НАТО продолжит давить на Россию для того, чтобы она уважала суверенитет и территориальную целостность Украины и выполняла свои обязательства по Минскими соглашениями", — сказано в сообщении.

В свою очередь Лайчак проинформировал Североатлантический совет о приоритетах Словакии на время председательства в ОБСЕ в 2019 году.
Недавно Столтенберг признался, что Североатлантический альянс обеспокоен тем, что Россия наращивает военный потенциал в регионе Черного моря. В ответ на это НАТО активизирует действия в регионе.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что агрессия России в 2019 году будет все решительнее, поэтому НАТО должно быть готовым к войне, чтобы реагировать на все вызовы одновременно.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: НАТО, Украина, РФ, Мінські домовленності
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