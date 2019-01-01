Спецслужбы РФ пытались завербовать украинских офицеров - первые подробности

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В СБУ сообщили о двух случаях, когда российские спецслужбы пытались завербовать двух военнослужащих Вооруженных сил, имевших доступ к секретным данным, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что офицеров пытались завербовать во время их поездки на временно неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крыма, а также при посещении дипучреждений РФ в Украине.

Так, российские спецслужбы для привлечения украинских военных оказывали психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членов их семей. Однако, оба офицеры не совершили противоправных действий в ущерб интересам государства.

"Один из военнослужащих рассказал, что после посещения консульской службы России в Украине, ему сначала позвонил представитель дипмиссии с предложением помочь решить его вопросы, а позже в Вайбере поступали сообщения "вербувального характера".Военный отметил, что не сообщал об этом своему командованию, но никаких противоправных действий не совершал", — сказано в сообщении.

По словам другого военнослужащего, он систематически посещал аннексированый Крым, где посещал родственников, и во время очередного визита его задержали представители ФСБ и отвезли в райотдел, где спрашивали про его должностные обязанности, личный состав. Он добавил, что его принуждали к конфиденциальному сотрудничеству, предлагая деньги за определенную секретную информацию, а в случае отказа угрожали причинить вред родным.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее СБУ разоблачила группу интернет-агитаторов, которых российские спецслужбы привлекли к подготовке к вмешательству в выборы президента Украины в 2019 году. На данный момент их деятельность заблокирована в сети.