Что подарить девушке на День Святого Валентина: лучшие идеи подарков

Что подарить девушке на День Святого Валентина: лучшие идеи подарков

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Фото: pixabay.com

День свяого Валентина считается одним из самых романтических праздников в году, который отмечают во всем мире 14 ферваля. В этот день влюбленные удивляют друг друга подарками и сюрпризами, стараясь выразить в них искренность своих чувств. Не знаете, что подарить девушке на День святого Валентина, чтобы этот праздник запомнился для нее надолго? ONLINE.UA сделал подборку лучших идей для подарков на 14 февраля, которые гарантированно подарят незабываемые эмоции вашей второй половинки.

Что подарить девушке на День Святого Валентина: украшение с посланием

Что подарить девушке на День Святого Валентина: лучшие идеи подарков (1)

Отличным подарком на 14 февраля для любимой девушки может стать необычное дизайнерское украшение. Это может быть недорогая бижутерия, но со смыслом. Например, в качестве украшения с посланием можно подарить кольцо или браслет, на внутренней стороне которого написать: "Я тобой, где бы я ни был".

Что подарить девушке на День Святого Валентина: романтическое путешествие

Что подарить девушке на День Святого Валентина: лучшие идеи подарков (2)

Вместо короткого ужина в ресторане отправьтесь в совместное путешествие на несколько дней. Это может быть поездка в Европу или интересное путешествие по городам Украины. Главное — сохранять таинственность. Постарайтесь тайно заказать билеты или путевку и продумайте сценарий отправки, чтобы поездка стала настоящей неожиданностью для девушки.

Что подарить девушке на День Святого Валентина: сертификат в SPA-салон

Что подарить девушке на День Святого Валентина: лучшие идеи подарков (3)

В День святого Валентина беспроигрышным вариантом подарка для девушки или жены станет сертификта в SPA-салон.Порадуйте любимую возможностью отвлечься от проблем, расслабиться и улучшить свое физическое и моральное состояние. Сеансы массажа и процедуры ухода за телом точно никогда не будут лишними. Такой подарок не оставит равнодушной ни одну девушку.

Что подарить девушке на День Святого Валентина: тематический квест

Что подарить девушке на День Святого Валентина: лучшие идеи подарков (4)

Ваша любимая девушка любит приключения и активный отдых — подарите ей на День святого Валентина тематический квест, который можно придумать по сценарию вашей истории любви.Например, придумайте задания и разложите их в местах ваших первых свиданий, вспомните важные детали, без которых невозможно будет разгадать загадку. В качестве вознаграждения за прохождение квеста предложите романтический ужин, приготовленный своими руками.

Что подарить девушке на День Святого Валентина: купоны на исполнение желаний

Что подарить девушке на День Святого Валентина: лучшие идеи подарков (5)

Напечатайте небольшие купоны с желаниями, сложите их в красивую банку или коробку, добавьте конфет, подарите любимой и начинайте исполнять ее желания. Они могут быть самыми разнообразными — все зависит от вашей фантазии. Такой подарок на День Святого Валентина порадует не только девушку, но и жену, с которой вы прожили уже много лет.

Что подарить девушке на День Святого Валентина: урок аргентинского танго

Что подарить девушке на День Святого Валентина: лучшие идеи подарков (6)

Вашу девушку очень сложно чем-то удивить — она уже путешествовала по разным странам, пробовала множество деликатесов и испытывала экстремальные необычные эмоции? Не отчаивайтесь, выход есть! Девушке, у которой все есть, например, на День Святого Валентина можно подарить урок аргентинского танго. Он несомненно подарит ей приятные эмоции и запомнится на долго.

Что подарить девушке на День Святого Валентина: мягкая игрушка

Что подарить девушке на День Святого Валентина: лучшие идеи подарков (7)

Еще один очаровательный подарок на День Святого Валентина — мягкая игрушка, который подойдет не только для юных девочек, но и для девушек. В плюшевого мишку, например, также может быть встроена подсветка, а в пушистого зайчика — колонка для воспроизведения успокаивающей музыки.

Что подарить девушке на День Святого Валентина: фотокнига

Что подарить девушке на День Святого Валентина: лучшие идеи подарков (8)

Фотокнига с вашими совместными снимками несомненно станет приятным подарком для девушки на День Святого Валентина. Такой подарок покажет, что вы цените время, проведенное вместе с ней, и не хотите забывать яркие моменты вашей любовной истории.

Что подарить девушке на День Святого Валентина: цветы с доставкой

Что подарить девушке на День Святого Валентина: лучшие идеи подарков (9)

Закажите на День Святого Валентина доставку красиво оформленного букета цветов, в котором будет ваше любовное послание. Так вы сможете не только очаровать девушку на начальном этапе отношений, но и добавить разнообразия в уже сложившийся продолжительный союз с супругой. К цветам можно добавить большое сердце, символизирующее вашу безграничную любовь ко второй половинке, или же приглашение на романтический ужин.

Ранее ONLINE.UA писал о приметах, традициях и запретах в День Святого Валентина.

Источник: ONLINE.UA Теги: День Святого Валентина 2019, что подарить девушке, подарки
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