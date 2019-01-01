Идеи подарков на День Святого Валентина для женщин

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В День Святого Валентина каждый мужчина хочет порадовать свою любимую и сделать ей подарок, который не оставит ее равнодушной. Как удивить жену, любимую женщину или девушку на День влюбленных, чтобы праздник запомнился им надолго? ONLINE.UA сделал подборку оригинальных подарков на День Святого Валентина для женщин на любой вкус, которые гарантированно подарят им яркие эмоции.

Фотосессия

Идеальный подарок на День Святого Валентина — это тот, который дарит яркие эмоции. Подарить искреннюю радость любимой в этот день сможет совместная фотосессия. Ваша вторая половинка гарантированно оценит такой подарок, даже после десяти лет брака.

Сертификат

Жене и любимой женщине на День Святого Валентина можно подарить сертификат на подарок-впечатление. Может, ваша жена всегда мечтала прыгнуть с парашютом или же сделать своими руками глиняную посуду? Подарите ей незабываемые эмоции в День всех влюбленных!

Именная кружка с фото

Кружка с фото — хороший и оригинальный подарок для любимой на День Святого Валентина. На кружку в фотосалонах могут нанести любую надпись, изображение или фото. Изображение возможно в варианте 3D, а также есть такие варианты, когда надпись проявляется только после того, как в кружку нальют горячее содержимое. Такой романтичный и практичный подарок обязательно понравится вашей второй половинке.

Банный халат

Еще один вариант беспроигрышного подарка для женщины на День Святого Валентина — это банный халат. Красивый и уютный халат будет греть ее холодными вечерами и напоминать любимой о вас.

Тематическая настольная игра

Тематическая настольная игра — это одновременно и подарок на День Святого Валентина, и способ интересно провести 14 февраля. Суть большинства таких игр сводится к тому, что есть игровое поле и карточки с заданиями (например, обнять меня 100 раз, приготовить мне утром завтрак и так далее). Такую игру можно сделать своими руками. Для этого на игровом поле можно отразить важные для вас даты и моменты, наклеить совместные фотографии, написать известные только вам словечки.

Карманный фотопринтер

Женщине не меньше мужчин любят гаджеты, поэтому на День Святого Валентина будут очень рады технологичному подарку. Даже если у вашей жены или любимой девушки есть и телефон, и планшет, и умные часы, и фитнес-браслет, всегда есть новинки, которые будут интересны вашей половнике. Например, отличным подарком на 14 февраля для любимой женщины может стать карманный фотопринтер. С его помощью она легко сможет распечатать все удачные снимки и оформить дома целую галерею из памятных моментов.

Парный кулон

Парный кулон сегодня является популярным подарком на День Святого Валентина. Такие украшения можно носить как напоказ, демонстрируя всем, что вы в своем выборе уже определились, либо под одеждой — как нечто сокровенное и дорогое. Вариантов подобных кулонов огромное множество на любой вкус и бюджет.

И не забывайте, что в День Святого Валентина жена или любимая женщина обязательно будет ждать от вас букета цветов. Поэтому, даже если вы уже купили подарок на 14 февраля, дополните его красивым букетом.

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