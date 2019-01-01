Тимошенко: нам нужна сильная армия

Фото: unian.net

Почтили память героев Крут и приняли участие в торжествах, посвященных сто первой годовщине боя под Крутами, вместе Юлия Тимошенко, киборги и ветераны АТО, а также тысячи людей, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА "УНИАН".

Вместе с ветеранами АТО-киборгами Юлия Тимошенко возложила цветы к памятному кресту Героям Крут. Она отметила, что, как и сто лет назад сейчас на защиту родной земли стали лучшие сыны Украины. Задача новой власти построить сильную армию. После возложения цветов к памятному кресту Героям Крут Юлия Тимошенко вместе с киборгами и ветеранами АТО развернули самый большой флаг Украины. Этот флаг занесен в книгу рекордов Гиннеса. Его размер 30 на 40 метров. И этот флаг побывал в каждой области Украины, в том числе и на Донбассе.

«Нам нужна сильная армия, настолько сильная, чтобы мы в новом, жестоком, глобальном мире, когда все страны находятся в состоянии конкуренции, когда только начинается битва за ресурсы, чтобы наша армия была настолько сильна, настолько подготовлена, чтобы всем было понятно, что мы никому и никогда не позволим нарушать наши границы и нашу целостность».

Бой под Крутами — вооруженное столкновение 29 января 1918 года на железнодорожной станции села Круты между советским отрядом и вооруженными формированиями Украинской Народной Республики, которые пытались остановить его продвижение к Киеву. В неравном бою с четырехтысячной армией большевиков сошлись около четырехсот курсантов и казаков, бой продолжался около пяти часов. Благодаря сдерживанию врага, удалось заключить Брест-Литовский мир, что означало международное признание украинской независимости.