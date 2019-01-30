Курс валют на сегодня 30 января - доллар подешевел, евро стал дешевле

Курс валют на сегодня 30 января - доллар подешевел, евро стал дешевле

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На среду, 30 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 30 января цена доллара США составит 27 гривен 77 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 2 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 72 копейки, что в свою очередь на 1 копейка меньше чем в вторник, 29 января.

В вторник, 29 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.8/27.76 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.76/31.71 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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