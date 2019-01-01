Неожиданно: "ихтамнеты" написали письма Путину

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Россияне, осужденные в Украине за участие в войне на Донбассе, написали письма главе Кремля Владимиру Путину. Они просят обменять их на украинских политзаключенных в России, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Новую газету".

Издание опубликовало три письма российских военных, которые отбывают наказание в украинских тюрьмах.

"Я, Егоров Сергей Геннадьевич, <...> уроженец Российской Федерации по Свердловской области <...>. Я был взят в плен 14 апреля 2017 года в ночное время вооруженными силами Украины <...> Меня обвиняют в том, что я являюсь стрелком ВС ДНР [Вооруженных сил Донецкой Народной республики] 5 ОМСБ [отдельный механизированный батальон] 1 рота 2 взвод 2 отделение, я действительно являюсь добровольцем, прибыл исполнить свой патриотический долг", — говорится в одном из писем.

Заключенные пишут, что за время пребывания в тюрьмах у них ухудшилось здоровье, а квалифицированная медицинская помощь россиянам не давалась. Все эти письма заканчиваются примерно одинаково.

"Исходя из вышеизложенного, прошу Вас, Владимир Владимирович, помочь, посодействовать в решении вопроса относительно моего перевода в РФ или организовать и осуществить возможенный обмен заложников и военнопленных граждан РФ на политических заключенных, пленных граждан Украины, которые находятся в тюрьмах РФ. Примите, пожалуйста, все необходимые мероприятия по возвращению нас, граждан РФ, которые находятся в тюрьмах Украины, к себе на Родину", — отмечает издание.

Соответствующие просьбы Путину отправили 22 россиянина, заключенные в украинских тюрьмах.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Путин выдвинул громкие личные обвинения Порошенко и впервые прокомментировал действия российских пограничников в Керченском проливе при задержании украинских кораблей и моряков.