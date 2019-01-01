Российский политолог рассказал, как Запад обуздает Путина

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что Запад может играть с Кремлем в длинную игру. У него есть достаточно действующих механизмов, чтобы утихомирить агрессию России и заставить Путина оставить Украину, Сирию и другие страны, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Главред".

По мнению эксперта, страны Запада имеют экономические, социокультурные и финансовые преимущества. Зато Путина не хватит на «длинную дистанцию».

"Так, он заставил считаться с собой в Сирии. Но сколько это стоило России и в деньгах и в человеческих жизнях, особо никто не подсчитывал. Так что я думаю, что те средства, которые есть в арсенале у Запада, он никогда не задействует. Он не будет ими пользоваться", – считает Орешкин.

По его словам, суды и санкции за аннексию Крыма, оккупацию на Востоке Украины, а также агрессию в Азовском море будут продолжаться, однако не дадут быстрого отклика. Однако политолог считает, что "механизм все равно будет работать".

"Санкции – это не кирпич, который падает на голову и сразу убивает человека. Они, как кирпич в кармане или рюкзаке: с ним идти тяжелее, устаешь быстрее, бесполезная ноша, и ты, наконец, выматываешься. Запад именно этот способ использует", – считает он.

Орешкин подчеркивает, что укрощение Кремля будет длительным, но необратимым процессом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина похвалили Трампа за вывод войск США из Сирии. В Совете Федерации считают, что американские войска находились в Сирии незаконно, поэтому назвали решение Трампа об их выводе абсолютно правильным.