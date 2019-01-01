Напряжение между Украиной и РФ на Азовском и Черном морях будет усиливаться - разведка США

Фото: mil.ru

Ситуация в Азовском и Черном морях будет обостряться, а напряжением между Россией и Украиной усиливаться.

Об этом говорится в масштабном отчете разведывательного сообщества США относительно основных угроз, стоящих перед миром, который представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Голос Америки.

"Россия продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО", — говорится в отчете.

Коутс подчеркнул, что нападение России на украинские корабли в Керченском проливе и захват в плен украинских моряков свидетельствует о том, что Москва готова продолжать ограничивать свободу навигации Украины в Азовском и Черном морях и совершать политическое давление на руководство страны, особенно перед выборами президента в 2019 году.

"Напряжение в двусторонних отношениях будет продолжать усиливаться в Черном и Азовском морях, потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море", — добавил Коутс.

В отчете Нацразведки США также указано, что Кремль будет стараться расширить свое влияние в странах бывшего СССР, которые, как он считает, принадлежат к его сфере влияния. Также в документе подчеркивается, что американская разведка считает "операционно возможным" масштабное нападение России на Украину, но "не вероятным".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лавров призвал ЕС наказать Украину санкциями за то, что Россия напала на украинские корабли в Керченском проилве и захватила в плен украинских моряков. Глава российского МИД по-прежнему утверждает, что РФ действовала в рамках международного законодательства, а корабли ВМС Украины якобы нарушили территориальные воды России.