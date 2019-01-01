Почему Украина должна вступить в НАТО - названы две важнейшие причины

Почему Украина должна вступить в НАТО - названы две важнейшие причины

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Фото: pixabay.com

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что вступление Украины в НАТО является чрезвычайно важным, ведь оно обеспечивает коллективную оборону, а страна меньше тратит на свою оборону. Кроме того, членство в Альянсе сделает невозможным изменение западного курса страны, передает ONLINE.UA.

"Что я думаю о НАТО, почему я считаю это чрезвычайно важным? Первое – НАТО обеспечивает коллективную оборону. Тогда на оборону отдельная страна тратит меньше, чем страна, которая сама обеспечивает себя полный комплекс. Так случилось, что когда ты нейтрален, но внеблоковый, ты сам за все отвечаешь. А если ты в военно-политическом союзе, то тебе помогает огромное количество стран", – отметил он.

По словам министра, на данный момент Украина тратит на безопасность 5% ВВП, а страны НАТО – 2%. В сегодняшних условиях 3% для нашей страны – это примерно 2-3 миллиарда долларов в год. Однако, через несколько лет ВВП страны увеличится, поэтому и расходы значительно возрастут.

"И второе, почему оно необходимо. Вступление в НАТО – окончательно исключает в будущем смену курса. Страны вступают в НАТО, и, я думаю, после этого возвращение к курсу в "тайожний союз" или еще куда-либо станет невозможным. И тогда это будет самое главное", — говорит Гримчак.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее в НАТО впервые прокомментировали агрессивные действия России в отношении украинских кораблей в Азовском море, заявив, что безоговорочно поддерживают Украину на фоне обострения ситуации.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, НАТО, вступление, война
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