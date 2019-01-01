Встреча Путина и Трампа на G20: раскрыты новые детали тайного разговора

Дональд Трамп та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп и российский глава Владимир Путин провели неофициальную встречу на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Они около 15 минут разговаривали без переводчика с американской стороны, который мог бы знать о содержании встречи.

О тайной встрече Путина и Трампа сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники, владеющие непосредственной информацией о встрече, передает ONLINE.UA.

Сообщается, что Путин и Трамп обсудили важные вопросы международной политики на выходе из театра Колон. Их разговор состоялся в присутствии Мелании Трамп и переводчика Путина. Таким образом, со стороны Трампа не было ни одного представителя, кто мог бы документально подтвердить содержание беседы.

Помощники Трампа назвали этот его разговор с Путиным одной из нескольких неформальных бесед, которые были у американского главы в тот вечер. Хотя в докладах чиновников, которые знали об этой встречи, говорилось, что разговор Трампа и Путина был длинее и содержательнее, чем тогда сообщал Белый дом.

По данным источника, в ходе беседы без переводчика Трамп и Путин обсудили вопросы международной политики, Украину, Сирию и нападение России на украинские корабли в Керченском проливе.

Следует отметить, что Трампа не в первый раз обвиняют в том, что он скрывает детали своих разговоров с Путиным. Ранее сообщалось, что за последние два года Трамп втречался с Путиным как минимум пять раз, но об этих встречах нет информации даже в секретных документах.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Трамп оправдался за тайные встречи с Путиным, заявив, что ему скрывать нечего.