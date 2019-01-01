Шанс был: Захарова дерзко ответила на слова Порошенко о "холодном мире"

Марія Захарова (фото — twitter.com)

У президента Украины был шанс на глобальный мир с Россией, но он им не воспользовался. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера о необходимости достичь "холодного мира" между Украиной и Россией, передает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"У Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире — выполнение минских соглашений. Он им не воспользовался. Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, — это так характерно для него", — заявила Захарова.

Напомним, Порошенко заявил, что Украине нужен хоть "холодный", но мир с Россией, на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который состоялся накануне в Киеве. В ходе выступления действующий президент Украины объявил, что идет на второй срок.

В своей речи Порошенко подчеркнул, что на президентских вборах 2019 года украинцы будут выбирать не только лидера страны, но и Верховного главнокомандующего, так как российский агрессор не отступает. По словам Порошенко, Путин пришел в Украину не за Крымом и Донбассом, а затем, чтобы вернуть "беглянку" в "тюрьму народов".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вероятность того, что ситуация на Донбассе, где продолжается российско-украинская война, со временем превратится в замороженный конфликт, зависит от результатов выборов в Украине.