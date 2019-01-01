Враги сдружились: разведка США сообщила тревожные новости

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Директор Национальной разведки США Дэн Коутс на заседании комитета Сената заявил, что Россия и Китай представляют наибольшую угрозу шпионажа и кибератак против Соединенных Штатов и в настоящее время имеют самые теплые двусторонние отношения за последние десятилетия, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Отношения Москвы с Пекином ближе, чем они были десятилетиями до этого", — сообщил Коутс во время доклада о глобальных угрозах.

Кроме того, он отметил, что некоторые союзники США стремятся получить большую независимость, реагируя на изменения американской политики в отношении безопасности и торговли и становятся "более открытыми" к новым партнерствам.

"Международная система после Второй мировой войны все больше сталкивается с растущим напряжением на фоне постоянных киберугроз, угрозы распространения оружия массового уничтожения, борьбы в космосе и региональных конфликтах", — сказал Коутс.

По его словам, Россия продолжит сосредотачивать операции в соцсетях на обострении социальной и расовой напряженности, подрывая доверие к власти и критикуя политиков, которых считает антироссийскими.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти РФ и КНР критикуют санкции и пошлины США, которые, по их мнению, подрывают глобальную торговую систему. Кроме того, они заявляют, что эти меры помогли углубить экономические и политические отношения между Пекином и Москвой