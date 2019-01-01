В Венесуэле обвиняют Россию в попытке вывезти из страны запасы золота

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Россия направила в Венесуэлу пустой самолет, чтобы вывести из страны 20 тонн золота.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассамблеи Венесуэлы, передает ONLINE.UA.

"Мы получили информацию от сотрудников Банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собираются вывезти не менее 20 тонн золота. Мы требуем от банка объяснений по поводу происходящего. Это золото не Каликста Ортеги (глава центрального банка Венесуэлы – ред.), оно принадлежит народу Венесуэлы", — говорится в сообщении.

В Кремле пока не отреагировали на это обвинение и прокомментировали заявление венесуэльской оппозиции. В тоже время российские СМИ сообщают, что еще 28 января из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании Nordwind без пассажиров.

Депутат парламента, экономист, который долгое время проработал в Банке Венесуэлы, Хосе Герра пояснил, что банк уполномочен осуществлять операции с золотом. Но он подчеркнул, что народ имеет право знать, какую транзакцию собирается делать банк, если это удобно для страны.

Следует отметить, что ранее США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и пригрозили лишить всех доходов режим Николаса Мадуро для того, чтобы восстановить демократию в этой стране. На действия США резко отреагировал Мадуро. Он обратился к Трампу с требованием оставить Венесуэлу в покое.

Николаса Мадуро поддерживает Кремль. У Путина заявили, что сделают все возможное, чтобы помочь ему удержаться в президентском кресле.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин направил сотни наемников на защиту Мадуро. В Кремле же эту информацию назвали ложными слухами.