"Автономный регион Донбасс": кум Путина выступил с новым скандальным заявлением

Віктор Медведчук (фото — з відкритих джерел)

Глава пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук отметился еще одним скандальным заявлением относительно Донбасса. В этот раз кум Путина заявил о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс", а также закрепление такого статуса в Конституции Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на "112 канал".

"Наш план-концепция предусматривает три раздела: законодательный, административный и раздел, касающийся порядка и процедуры внедрения мира. Согласно плану, предусматривается создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины", – заявил Медведчук во время чрезвычайного съезда своей партии.

Кроме того, он утверждает, что договоренности относительно такого статуса Донбасса могут быть достигнуты в четырехугольнике Киев – Донецк –Луганск – Москва.

"Господин Порошенко говорит о том, что ключ от мира – в Кремле. Это действительно так. Но в отличие от него и других, которые рвутся к власти, мы не просто знаем где этот ключ, мы знаем двери с замковой щелью, от которых этот ключ. Более того, мы знаем, как открыть дверь к миру", – добавил кум главы Кремля.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что президент РФ Владимир Путин рассказал, что его кум, лидер пророссийской организации "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук летал в Россию, чтобы договорится о освобождениИ 24 украинских моряков.