Евросоюз вводит новые правила выдачи краткосрочных виз

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Совет Евросоюза и Европарламент достигли соглашения по новым правилам выдачи краткосрочных виз. Они договорились упростить визовый режим для коротких поездок на срок до 90 дней в полугодовой период, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ЕП.

По новым правилам, заявления для получения визы можно будет подавать в срок от шести месяцев (вместо сегодняшних трех) до 15 дней перед поездкой. Визовый сбор при этом возрастет с 60 до 80 евро, а дети до 6 лет, студенты и исследователи, как и раньше, будут освобождаться от его оплаты.

Также в рамках упрощения визового режима для коротких поездок в ЕС предусмотрены льготы для спортсменов и артистов, которые гастролируют в Евросоюзе. Кроме этого, туристы, часто путешествующие в ЕС, смогут рассчитывать на многократные визы.

На данный момент соглашение по упрощению выдачи виз на посездки в ЕС принято на неформальном уровне. Теперь новые правила должен утвердить Европарламент, после чего они поступят на окончательное утверждение в Совет ЕС. Изменения в визовом кодексе вступят в силу через шесть месяцев после их публикации в "Официальном журнале" ЕС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Европейском парламенте предложили проверять путешественников, которые не нуждаются в визе, еще до того, как они прибудут в ЕС. Планируют это делать с помощью Европейской системы информации о путешествиях и авторизации (Etias).