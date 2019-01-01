Население Украины значительно сократится: в ООН сделали неутешительный прогноз

Население Украины к 2050 году может сократиться на 18 % и опуститься до отметки 36 миллионов человек, передает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные ООН.
Отмечается, что один из основных факторов – трудовая миграция. Количество украинцев, которые выехали за границу в поисках работы, подсчитываетсайт ukrainianpeopleleaks.com. Таких людей с марта прошлого года ресурс насчитал почти миллион.
Глава Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко говорит, что процесс миграции будет приводить к негативным последствиям в социальных сферах.
"Если мигрируют люди, то это означает, что меньше налогов собирается в государственный бюджет, это означает, что потенциально будет возникать дополнительное давление на бюджетную ситуацию. Это означает, что в будущем пенсии платить будет все сложнее и сложнее. Это означает, что выполнять медицинские программы будет все сложнее и сложнее. и финансировать науку и образование тоже будет крайне сложно ", – заявил Устенко.
По мнению экспертов, кроме высокой оплаты труда, украинцев стимулируют к миграции и другие факторы. В частности, стремление к развитию и чувство безопасности за рубежом.
Как сообщал ONLINE.UA, в прошлом году количество населения в Украине сократилось на 200 тысяч человек. В целом в стране в декабре 2018 года проживало более 42 миллионов человек. Это подтверждают данные Государственной службы статистики