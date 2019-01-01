Население Украины значительно сократится: в ООН сделали неутешительный прогноз

Фото: twitter.com

Население Украины к 2050 году может сократиться на 18 % и опуститься до отметки 36 миллионов человек, передает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные ООН.

Отмечается, что один из основных факторов – трудовая миграция. Количество украинцев, которые выехали за границу в поисках работы, подсчитываетсайт ukrainianpeopleleaks.com. Таких людей с марта прошлого года ресурс насчитал почти миллион.